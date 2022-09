Worten Taten folgen lassen

Zum Artikel „Peter Kurz bei G7-Ministertreffen“ vom 15. September:

Erfreulicherweise hat sich Oberbürgermeister Peter Kurz bei dem G7-Ministertreffen dafür ausgesprochen, dass die Themen Klimawandel, Wohnungsknappheit und sozialer Zusammenhalt für Städte wie Mannheim von großer Bedeutung sind. Herr Kurz hätte als Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der GBG die Möglichkeit, die erwähnten Ziele in die Tat umzusetzen.

Zwei Kasernen-Wohnblocks auf dem Spinelli-Gelände, vier Wohnblocks in der Columbusstraße auf Franklin und ein Wohnblock am Adolf-Damaschke-Ring könnten saniert werden und als bezahlbarer Wohnraum dienen. Dazu müssten bisherige Beschlüsse zum Abriss der Gebäude rückgängig gemacht werden. So könnte der Oberbürgermeister wirklich zeigen, dass Mannheim eine Modellstadt für Klimaschutz ist.

