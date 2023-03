Wohin mit den Autos?

Zu dem Artikel „Etwa 150 Stellplätze fallen weg“ vom 18. Februar:

150 Parkplätze weniger auf dem Lindenhof. Die kommunale Anti-Auto-Kampagne nimmt unerträgliche Formen an. Der Lindenhof ist ein drastisches Beispiel, wie sich Politik in Mannheim gegen Bürgerinteressen wendet. Selbst für Besucher von Klinik und Arztpraxen wird die Parkplatzsuche zum Problem gemacht.

Man versteckt sich hinter Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, lässt aber Augenmaß und die Einbeziehung der Betroffenen vermissen. Die abschnittsweise wechselnde Anordnung von Parkplätzen ist beispielsweise nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern eine fragwürdige Umsetzung, die unnötig Parkraum zerstört. Gerne verweist man darauf, dass das straßenbauliche Konzept Mannheims ursprünglich nicht für die große Anzahl von Pkw konzipiert war. Nur, der Verkehrskollaps durch stehenden Verkehr wird doch durch Parkraumreduzierung nicht gelöst, sondern verschärft!

Wir erleben keine bedarfsgerechte Politik, die Bürgerinteressen in den Mittelpunkt stellt, sondern eine einseitig auf den persönlichen Modellstadt-Erfolg der Kommunalpolitiker ausgelegte Zielsetzung. Unfassbar ist die Reduzierung von Parkraum um 50 Prozent in manchen Straßenzügen. Wohin denn mit dem Pkw, wenn man am Feierabend oder nachts, zum Beispiel nach Theaterbesuchen keinen Parkplatz mehr findet? Illegal parken, am nächsten Tag den Pkw in die Schrottpresse?

Ich schätze, durch derart radikale Vorgehensweisen soll von heute auf morgen der völlige Verzicht auf den Besitz eines Pkw und Umstieg auf ÖPNV auch in Außenbezirken erzwungen werden. Was die Qualität die Verkehrssystems ÖPNV für Vorortbewohner bedeutet, zeigt ein Blick auf Google Maps: von der Alteichwaldsiedlung zum Karlstern. Ein beliebtes Ziel für Wochenendausflüge. Mit Auto: 20 Minuten. Mit ÖPNV: Eine Stunde und 20 Minuten, zweifaches Umsteigen und 21 Minuten Fußweg. Dies ist kein konstruiertes Beispiel sondern häufige Situation in Außenbezirken, in denen das Auto unverzichtbar ist.

Der generelle Zwang zur Nutzung eines derart ineffizienten Verkehrsmittels ist völlig inakzeptabel.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3YNXzlF