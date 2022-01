Wo ist Qualität geblieben?

Zum Artikel „Filmtheater erneut ausgebremst“ vom 15. Januar:

Ja, in Pandemiezeiten zieht es weniger Menschen zu Veranstaltungen in Innenräumen, auch die Kinos sind betroffen. Ich bezweifle allerdings, dass der Schwund allein am Virus liegt. Bereits vor Corona stellte ich fest, dass das Filmangebot heutzutage ältere Cineasten (ich bin 60) meist nicht mehr anspricht. Horror, Science Fiction, dümmliche Teenie-Komödien … – das kommt vorwiegend auf die Leinwand. Ein neuer James-Bond-Film oder eine Produktion wie „House of Gucci“ müssen da ja schon als „außergewöhnlich“ bezeichnet werden.

Besuche lohnen sich kaum

Aber wo ist die früher durchaus auch in kommerziellen Filmtheatern gezeigte Qualität geblieben? Ich denke da beispielsweise an hochklassige Literaturverfilmungen. Für eigentlich begeisterte Kinogänger wie mich gibt es kaum noch Vorstellungen, die es sich zu besuchen lohnt. Immerhin – den jüngsten James Bond habe ich mir mit einer Clique angeschaut. Ist ja Kult.