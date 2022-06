Wo ist die Solidarität?

Zum Artikel „Geldregen für Aktionäre“ vom 11. Mai:

Es ist schön zu hören, dass die DZ Bank sagt, wir hätten das Corona-Tief hinter uns gelassen. Die größten Dividendenzahler sind wohl auch die größten Empfänger von Kurzarbeitergeld gewesen. Das ist Geld, das die Solidargemeinschaft der Bürger mit seinen Sozialabgaben der Bundesagentur für Arbeit bereitstellt, diese reicht das in Krisen an die Konzerne weiter. Wo ist denn der Solidarbeitrag der Konzerne an die Bürger? Wenn die Geschäfte so vorzüglich laufen, wäre es zuerst an der Zeit, die erhalten Kurzarbeitergelder zurückzuzahlen (gerne auch über mehrere Jahre) und dann die Aktionäre mit Rekorddividenden zu beglücken. Hier würde ich mir ein Signal der Gewerkschaften wünschen. Wenn es um die Rettung der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit geht, sind die Gewerkschaften ganz vorne und kämpfen um Solidarität des Bundes/der Bürger für die Belegschaft. Die Arbeitsplätze sind zu einem großen Teil gerettet, aber: Wo ist nun die Solidarität der Gewerkschaften mit dem Bund/den Bürgern?

Genommen wird, aber das Zurückgeben wird gerne vergessen. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, was das für eine Außenwirkung hätte: „Automobilindustrie zahlt Kurzarbeitergelder zurück.“ Das können sicherlich die klugen Köpfe in den Marketingabteilungen in den Konzernen ausrechnen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3yBEiKN