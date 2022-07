Wo ist der Brezelstand?

Zum Thema Brezelstand:

Ich bin eine Mannheimerin, die regelmäßig an den Wochenenden mit den Enkelkindern in den Luisenpark geht. Sie freuen sich auf die Brezel, welche einfach zu dem Besuch dazugehört und schon am Haupteingang gekauft wird. Seit 120 Jahren gibt es die Mannheimer Brezel! Ein Verkaufsstand, der seit 20 Jahren am Haupteingang stand, wird ersatzlos gestrichen. Warum?

Da drängt sich der Verdacht auf, dass die Brezel auch vor und im „Alten“ sowie „Neuen“ Buga-Gelände nicht angeboten wird. Viele meiner Bekannten finden, wie ich, dass die Mannheimer Brezel weiterhin an den alten Standorten und auf dem Buga-Gelände angeboten werden muss. Die Brezel gehört zu Mannheim wie der Wasserturm.