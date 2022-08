Wo bleibt die Vernunft?

Zum Artikel „Debatte um Atomkraft wird schärfer“ vom 1. August:

Der mit der oben wiedergegebenen Überschrift versehene Artikel lässt den Leser vermuten, dass das Thema jetzt Gegenstand einer intensiven Diskussion ist. Das ist aber nicht der Fall, denn die Gegner der Atomkraft wollen gar keine Argumente mit Andersdenkenden austauschen – sie wollen ihnen schlicht das Denken verbieten. Ob das nun die Co-Vorsitzende der Grünen ist, die wiederholt, was die Grünen schon vor 50 Jahren gesagt haben, nämlich dass Kernenergie eine Hochrisikotechnologie darstelle, oder der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, der den „mühsam errungenen gesellschaftlichen Konsens“ (zum Atomausstieg) nicht gefährdet sehen will.

Sind die deutschen Techniker nicht in der Lage, mit Technologierisiken umzugehen, wie das andernorts auf der ganzen Welt offenbar möglich ist? Sie dürfen es einfach nicht, befinden die Grünen und wohl auch die Führung der SPD. Und dass in der „Gesellschaft“ ein Konsens zum Atomausstieg besteht – falls es jemals einen gab –, widerlegen neue Umfragen. Zum Thema Geothermie (das in der gleichen Ausgabe des „MM“ behandelt wird) und zum Fracking deutscher Erdgasvorkommen bestehen ebenfalls Denkverbote, erteilt durch nur auf kurze Sicht agierende Politiker.

Dass es einen Amtseid gibt, wonach sie sich verpflichten, „Schaden vom deutschen Volke abzuwenden“, hat offenbar keine Bedeutung mehr, seit ja Frau Merkel bewusst in Kauf genommen hat, dass sich Deutschland mit dem Bezug von mehr als der Hälfte seines Gasbedarfs einem machtgierigen Despoten ausliefert. Wir wollen ihr zugute halten, dass sie ihn verkannt hat. Jetzt ist es zu spät. Doch es ist noch nicht zu spät dafür, dass die, die jetzt zu entscheiden haben, ihren ideologischen Ballast abwerfen. Es ist aber zu befürchten, dass sie es als einfacher ansehen werden, die Energieverbraucher in Deutschland im Stich zu lassen. Das aber würde nicht nur die von ihnen zur Zeit geradezu heraufbeschworenen sozialen Spannungen fördern, sondern auch die allgemeine Politikverdrossenheit und die Hinwendung zu neuen Heilsaposteln. Wo bleibt die kollektive Vernunft?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BAYk9z