Zum Artikel „Blaumeisen nisten in Briefkasten“ vom 28. April:

Wie süß, alle sind begeistert. Aber zeigt es doch, wie es um die Nistplätze unserer Vogelwelt bestellt ist, wenn ein Briefkasten als Brutplatz dienen muss. Warum ist es nicht möglich, bei Sanierungen und Neubauten gleich Nistplätze zu schaffen? Es gibt so viele Möglichkeiten, sei es in der Dachtraufe, in der Dämmung oder auch einfach an die Fassade Nistkästen anzubringen beziehungsweise zu integrieren. Man muss es nur wollen.

Egal ob privat oder städtisch, ob Wohnungsbaugesellschaften oder sonstige Institutionen, wir alle können etwas tun. Und in den Gärten, Grünanlagen und Parks sollten an den Bäumen Nistkästen aufgehängt und das Grün wenigstens teilweise naturnah angelegt werden.

