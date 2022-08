Widerspricht Demokratie

Zum Debattenbeitrag „Darf der Staat seine Bürger erziehen, Herr Ullmann?“ vom 30. Juli:

Da muss ich dem Autor entschieden widersprechen. Das heißt, es kommt darauf an, welchen Staat er meint. Der Staat mit autoritärem Verständnis nimmt sich das Recht heraus, seine Untertanen, die er als Bürger bezeichnet, zu erziehen. Der demokratische Staat kann seine Bürger nicht einfach mal so erziehen, denn die Bürger sind der Staat.

Staatliche Maßnahmen zur Erziehung, vor allem der Kinder – und das weiß der Autor beruflich bedingt sehr genau – sind geregelt durch das Grundgesetz, die Verfassungen, Schulgesetze, Bildungspläne und Lehrpläne der Länder, und diese Regelung wurden durch die gesetzgebenden Organe als Verfassungsrecht oder Gesetz festgelegt. Selbst die Innere Führung der Bundeswehr ist keine ministerielle oder behördliche Anordnung oder Verfügung. Dass ein Ministerium in einer Krise Behörden zur Erziehung der Bevölkerung anweist, widerspricht dem Gedanken der Gewaltenteilung und der Volkssouveränität fundamental.

Sollte ein Erziehungsgedanke in Erwägung gezogen werden, dann ist er zuerst einmal gesellschaftlich zu diskutieren – gerade in einer Krisensituation, denn Krisen verschieben, wie man gesehen hat, das Gleichgewicht der Macht zugunsten der Exekutive. Parteien und die aus ihnen gebildete Regierungen sind Mittler in der Phase der Meinungsbildung, sie sind nicht der Vormund des laut Grundgesetz souveränen Volkes. Parteien müssten zu einem Erziehungsgedanken Stellung beziehen, damit über die Wahlen Mehrheiten für oder gegen solch eine Erziehungspolitik ermittelbar wären. Erst dann wäre ein Gesetz denkbar, das Kompetenzen von Ministerien und Behörden, Pflichten und Rechte von Bürgern festlegt und Rechtsmittel definiert. Nur das ist der gültige Weg.

Der Gastbeitrag vom 30. Juli zeigt einmal mehr, wie sehr das politische Verständnis und das Bewusstsein um den Wert der Gewaltenteilung aus der Balance geraten sind – nur um das „Gute?“ anzustreben. Vor Jahren wäre dieser Artikel in seinem Untertanenverständnis von der Presse kritisch hinterfragt worden.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3OU7zVx