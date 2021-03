Zum Artikel „Aktivistinnen ausgebremst?“ vom 18. März:

AdUnit urban-intext1

Der Bericht über die Aktivistinnen von Catcalling macht mich sprachlos. Dass sie die Kreide wieder entfernen mussten, ist so ein überflüssiger Quatsch. Wenn ich durch Mannheim laufe, sehe ich so viel Dreck, der nicht entfernt wird oder nie mehr entfernt werden kann, zum Beispiel Graffiti oder Aufkleber an Laternen. Warum kann jeder seine Aufkleber überall hin kleben, ohne Konsequenzen zu befürchten? Die sind nicht halb so wichtig wie die Aktion von Catcalling. Sabine Kalupski, Mannheim

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3tJsBfl