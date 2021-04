Wettbewerb wird verzerrt

Zum Artikel „Zentrum für Grüne Technologie“ vom 15. April:

Als Mannheimer Unternehmer schätze ich, dass es eine Einrichtung wie die Mafinex in Mannheim gibt, wo man „Gründern“ eine Förderung in Form von vergünstigter Miete, zumindest zeitbefristet, zukommen lässt. Ich bin selbst Gewerbeflächen-Vermieter von Büroräumen und Businesscentern und kann auch für meine Mitbewerber in Mannheim und Umgebung sprechen. Dass wir aktuell eine schwere Zeit in Bezug auf die Vermietung von Büroflächen haben, braucht keine nähere Ausführung. Daher ist es für uns ein Dorn im Auge, dass eine solche Einrichtung, die auch mit unseren Steuergeldern finanziert wird, eine erhebliche Konkurrenz in Bezug auf den geförderten Mietzins darstellt, eine Konkurrenz, der wir nicht annähernd nachkommen können.

Es kann und darf nicht sein, dass ich nach einer Absage einer Unternehmerin erfahre, dass sie einen Platz bei der Mafinex angemietet hat, obwohl die Gründung ihres Unternehmens fünf Jahre zurückliegt, noch dazu mit dem Hinweis, dass momentan erhebliche Kapazitäten frei wären. Ungeachtet dessen sind mir andere Unternehmen persönlich bekannt, die bis zu zehn Jahre in einem Gründungszentrum bleiben konnten, da aufgrund von Leerständen ein Auge zugedrückt wurde. Auch wenn dann eine Mietanpassung durchgeführt wurde, ist die Miete trotzdem nicht marktgerecht und somit ungerecht den konventionellen Vermietern gegenüber.

Das ist für steuerzahlende Unternehmer, die sich auf dem freien Markt behaupten müssen, eine völlige Wettbewerbsverzerrung.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3atZrcW