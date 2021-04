Wer hat bei wem das Tricksen gelernt?

Zum Artikel „CDU: Prüfer untersuchen Finanzen“ vom 31. März:

Na, das hat der CDU-Kreisverband ja mal geschickt eingefädelt. Wer hat denn da von wem das Tricksen gelernt, oder sind im Kreisverband der CDU Mannheim nur Naturtalente im Vertuschen und Verstecken tätig? Da wird eine „externe“ Prüfung der Bücher des Kreisvorstandes unter Nikolas Löbel ab dem 1. Januar 2017 angekündigt, der Prüfer aber wurde von der CDU selbst ausgesucht, so etwas nennt sich dann bei den Löblianern also neutrale externe Prüfung. Schwer vorstellbar, dass der CDU-Landesverband so kurz vor der Bundestagswahl ein Interesse an einem eventuell verheerenden Ergebnis für die CDU Mannheim und damit auch für das Wahlergebnis der gesamten CDU haben könnte.

Gesamten Zeitraum prüfen

Wenn ich nicht falsch informiert bin, war aber Nikolas Löbel seit dem Oktober 2014 Kreisvorsitzender der CDU Mannheim und konnte bei diesem Kreisvorstand, der ihm, bis auf zwei Vorstände, treu ergeben war, doch wohl völlig frei agieren. Muss man da denn nicht vermuten, dass es triftige Gründe gibt, den Zeitraum vor 2017 nicht zu prüfen?

Wer der Öffentlichkeit und seinen Mitgliedern glaubwürdige Ergebnisse vorlegen will, der muss den gesamten Zeitraum, in welchem Herr Löbel schalten und walten konnte, von einem wirklich neutralen Prüfer, der nicht von den Verursachern der Misere bezahlt wird, untersuchen lassen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3dmDMUF