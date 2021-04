Zum Artikel „Hier will das Theater vorübergehend spielen“ vom 27. März:

Das Nationaltheater ist vielen sicher lieb, aber es wird nunmehr untragbar teurer. Ersatzspielstätten in der früheren Amerikaner-Siedlung und andernorts sowie sogar noch ein Neubau am Ausgang der Stadt verschlingen enorme Summen, die die Stadt, das heißt der Steuerzahler, aufzubringen haben.

Das ist nicht mehr tragbar, bei aller Theaterbegeisterung und in Erinnerung an Schillers Räuber, dann muss „halt“ eine längere Pause sein, in der überhaupt kein Nationaltheater stattfindet. Die Zeichen der Zeit stehen doch überhaupt auf Genügsamkeit und zurückschrauben der Ansprüche. Weniger Theater und Bühnenzauber täte Mannheim auch wirklich gut und damit meine ich nicht nur das NTM.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3m6tn3n

