Das Leserforum vom 4. April sagt alles. Dazu noch der Artikel über den Verkehrsversuch und in kürzester Vergangenheit, AWO-Balett – in Rust umjubelt, in Mannheim Rassismus. Wie lange sollen wir uns von dieser Ideologie getriebenen 14 Prozent Partei noch dominieren lassen? Keine Ahnung wie Geld verdient wird, aber Weltmeister im Ausgeben. Alle die Ihrer Ideologie wiedersprechen, werden in die rechte Ecke gestellt. Ich habe das selbst erlebt.