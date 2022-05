Zum Artikel „Weideschwein ,Rudi’ zittert“ vom 3. Mai:

Ständig wird in Ihrer Zeitung über Neuigkeiten und Ängste über die geplante Schnellbahnstrecke/Güterzüge berichtet. Das fängt an, nervig zu werden. Es geht doch darum, dass die Main-Neckar-Bahn, die Riedbahn sowie die Stadt Mannheim entlastet werden. Da werden dann abenteuerliche kostspielige Varianten (Untertunnelung Lampertheimer Wald, Untertunnelung von Mannheim) diskutiert.

Die Anfänge gingen auf die Befürchtung eines Herrn Widder, ehemaliger OB von Mannheim, zurück – Mannheim könne vom Bahnverkehr abgehängt werde, von einem alternativen Bypass war die Rede. Meiner Meinung nach kommt eine viergleisige Trasse entlang den Autobahnen A5/A67/A6 dem Ziel am nächsten. Je zwei Gleise für den durchgehenden Güterverkehr und für den Personenschnellverkehr. Damit niemand das Gefühl hat, vom Verkehr abgehängt zu werden, wird wie in Frankfurt (Flughafen) oder Köln (Deutz) ein weiterer Fernbahnhof als Kreuzungsbahnhof über die Strecke Mannheim – Heidelberg gebaut als Ersatz für Mannheim-Seckenheim.

Bedingung an die Bahn wäre, dass keine relevanten Verkehre vom Mannheimer Hbf abgezogen werden. Reisende zum Hauptbahnhof können wie gewohnt kommen, die S-Bahn Rheinneckar verbindet mit einem Zwischenstopp (SAP-Arena) die Fernbahnhöfe, in unmittelbarer Nähe des Fernbahnhofs würde es für Reisende umfangreiche Parkmöglichkeiten geben. Verkehre über den Rhein würden über bestehende Strecken abgewickelt. Anbindung an bestehende Strecken im Süden wären der Pfingstbergtunnel und bei Schwetzingen (Güterverkehr).

