Weiter wie bisher

Zum Artikel „Rund 15 000 Menschen bei Pferde-Messe“ vom 9. August:

Sehr beruhigend, von der Equitana zu lesen und davon, dass alle befragten Besucher einhellig der Meinung sind, dass alles, was hier passiert, im absoluten Gegensatz zu den Ereignissen beim Modernen Fünfkampf der Olympischen Spiele steht, dass was dort passiert ist, nichts mit Pferdeliebe zu tun hätte und es nur um den Sieg ginge. Apropos Equitana, wie wurde gleich noch mal das Festival im „MM“ am 5. August beworben? Mit einem Foto, auf dem der Reiter einen brennenden Speer neben sein Pferd hält? Und an dieser Tierquälerei ist irgendetwas besser als Faustschläge oder der Einsatz der Gerte? Nein, denn hier gilt das gleiche Schema wie immer: Geht es um Geld/Zuschauerzahlen ist jedes Mittel recht und jegliches Tierwohl wird untergeordnet. In einem Vierteljahr sind die Ereignisse vergessen, und es wird weitergemacht wie bisher.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3maYop4