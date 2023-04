Weg für Manipulationen bereitet

Zum Artikel „Ethikrat warnt vor Einfluss durch KI“ vom 21. März:

Dem Artikel kann ich nur zustimmen. Doch die oft mystische Aura der Künstlichen Intelligenz (KI) sollte in der Öffentlichkeit durch Aufklärung beseitigt werden. Das einfachste Beispiel ist der Würfel. Die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln ist eins zu sechs. Es kann aber auch passieren, dass hintereinander fünf Mal die Zwei fällt. Nun kommt die Mathematik der Wahrscheinlichkeitsberechnungen – und damit die Zahl der in den Computer eingegebenen Daten ins Spiel.

Jeder, der schon bei Google einen Begriff abgefragt hat, hat auch eine Antwort bekommen. Und je mehr Daten zu der angefragten Thematik bei Google vorliegen, umso präziser ist die erhaltene Aussage. Der Ausdruck „Künstliche Intelligenz“ ist eigentlich falsch. Der Computer ist nicht intelligent. Es fehlt ihm jegliche Kreativität und Intuition und die ist für eine Maschine unerreichbar. Kurz gefasst: „Die Aussage des Computers ist einzig ein Papageieneffekt“. Dass die KI sich verselbstständigt und die Menschheit dominiert, ist dadurch ausgeschlossen. Natürlich kann – bleiben wir bei KI – die KI eine Riesenerleichterung bei Forschung und Statistik sein, weil der unermessliche, eingegebene Datensatz, den in der Masse kein menschliches Hirn so exakt speichern kann, in Sekundenschnelle abgerufen und abgeglichen werden kann. Eine Übergreifung von verschiedenen Themen im Datensatz, ist lediglich eine Sache der Programmierung.

Mehr zum Thema Internet Welche Jobs durch Künstliche Intelligenz bedroht werden Mehr erfahren Internet US-Regierung startet öffentliche Konsultation zu KI-Software Mehr erfahren Künstliche Intelligenz Umfrage: Jedes 6. Unternehmen will mit KI Texte generieren Mehr erfahren

Genau hier greift die Warnung des Ethikrats. Wenn es Invasoren gelingt, in die Datensätze und Programmierung der KI einzudringen und diese zu verändern, ist der Weg für Manipulationen jeglicher Art bereitet.

Ich bin Jahrgang 1936 und musste während meiner Ausbildung alles „von Hand“ rechnen. Selbst der Rechenschieber war bei Examen untersagt. Man wollte den Rechenweg dokumentiert haben. Es bleibt zu hoffen, dass meine Urenkel, bedingt durch die KI, nicht das Interesse an dem Zustandekommen der abgefragten Daten verlieren.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3nIIXqC