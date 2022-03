Weder Ausblick noch Verkehr behindert

Zum Artikel „Wohnmobile als Dauerärgernis“ vom 12. März:

Es schwallt einem eine Welle von Wut entgegen, wenn man als Wohnmobil-Absteller mit den Anwohnern das Gespräch sucht. Mit bösen Blicken, Zurufen wie „Unverschämtheit“ oder „Parken Sie doch zu Hause“, Erstattung von substanzlosen Anzeigen bei der Polizei und Hilferufe an den Bezirksbeirat strengen wenige Anwohner geradezu einen Feldzug an. Mir ist so ein Verhalten fremd und ich möchte diese Mitbürger in Wallstadt bitten, das sogenannte „Dauerärgernis“ doch mit etwas Gemeinsinn und Toleranz zu betrachten. Auch Frau Dr. Schöning-Kalender bitte ich, die Problempriorität „eindeutig ein ganz dringendes“ zu überdenken.

Es existiert keine Bebauung auf der westlichen Seite der Klingenberger Straße. Vorsorglich nur dort stellen einige Wohnmobilisten ihre Fahrzeuge rechtskonform ab. Die Parksituation der Einfamilienhäuser allein auf der östlichen Seite kann man durchaus als komfortabel beschreiben. Dasselbe gilt auch für den ehemaligen Festplatz in der Amorbacher Straße. Wohnmobile behindern hier weder den Ausblick der Anwohner oder gar den Verkehr, noch verschärfen sie in den beschriebenen Gebieten in Wallstadt die Parksituation.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3IrsDPO