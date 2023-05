Zum Artikel „Katz- und Maus-Spiel mit Aktivisten“ vom 25. April:

Für den Klimaschutz und gegen Umweltschäden muss natürlich sehr viel getan werden. Aber was bezwecken die Klimaaktivisten „ Letzte Generation“ mit ihren Blockaden eigentlich? Das Einzige, was passiert, ist, dass die deutsche Wirtschaft weiter zurückbaut und die Produktion ins Ausland verlagert oder den Betrieb ganz aufgeben.

Was wird damit erreicht? Immer mehr Produkte müssen aus diesen Ländern dann importiert werden – falls noch jemand überhaupt was kaufen kann, wenn es hier keine Arbeitsplätze und Einkommen mehr gibt. Der Import erfolgt natürlich mit Schiffen und Flugzeugen. Laut Deutsche Bundesstiftung Umwelt beträgt der Ausstoß von umweltschädlichen Treibhausgasen alleine der Schifffahrt 1,1 Mrd. Tonnen. Zum Vergleich: Deutschlands Emissionen liegen bei 762 Mio. Tonnen. Zu der Schifffahrt kommen dann noch die Emissionen der Flugzeuge dazu.

Was haben die Aktivisten also dann mit den Blockaden erreicht? Das alles noch schlechter wird für die Umwelt. Wieso kleben sich diese Aktivisten – in Wirklichkeit Terroristen –, die nur dem Deutschen Staat schaden wollen, nicht in den Ländern auf die Straßen, die deutliche höhere Emissionen ausstoßen? Wie z.B in China, die über hundert weitere Kohlekraftwerke bauen. Oder in Russland, wo der Ukrainekrieg immense Umwelt- und Klimaschäden zur Folge hat?

In meinen Augen sind diese Blockierer ganz erbärmliche Feiglinge, weil sie nur dort auftauchen, wo sie mit Samthandschuhen angefasst werden und nicht dort, wo die eigentlichen Probleme anstehen. Von wem werden diese Menschen eigentlich gesteuert und gesponsert? So sehr ernst scheinen die Aktivisten es wohl auch nicht zu nehmen mit der Umweltschonung. In einer Sendung mit der Maybrit Illner im ZDF zeigte sich die Sprecherin der Aktivisten in bestem Outfit mit neuesten weißen Schuhen. Dass heißt, dass sie bei der neuesten Mode und Konsum voll dabei sind. Also Wasser predigen und Wein saufen.

