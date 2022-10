Was wird da gemacht?

Zum Artikel „Weinheimer Straße bald voll gesperrt“, vom 13. Oktober:

Erstaunen, nur Erstaunen. Da soll die Weinheimer Straße zwischen Kreisel Hirschberger Allee und Autobahnzubringer vom 19. Oktober bis 25. November voll gesperrt werden. Dies sind 28 Arbeitstage für eine Querungshilfe am Kreisel und eine Querungshilfe am Bildstock. Zuvor wurden in acht Wochen – 40 Arbeitstagen – ein 250 Meter langer und 2,50 Meter breiter Radweg zur Anbindung geschaffen. Dies sind 625 Quadratmeter.

Zum Vergleich: Am Flughafen Frankfurt wird ein Teilstück einer Start- und Landebahn auf 60 Meter Breite, zehn Meter Länge und ein Meter Tiefe komplett entfernt und wieder erneuert. Dies sind 600 Quadratmeter bzw. 600 Kubikmeter Material, die entfernt und wieder erneuert werden müssen. Nach nur sieben Stunden Nachtarbeit ist die Start- und Landebahn wieder voll belastbar.

Weshalb man in Ladenburg für 625 Quadtradmeter Radweg 40 Arbeitstage und danach nochmals 25 Arbeitstage mit Vollsperrung der Weinheimer Straße für zwei Querungen über sieben Meter mal 2,50 Meter benötigt, entzieht sich meinem Verständnis. Was wird da noch gemacht?

Info: Originalartikel unter: https://bit.ly/3Dn0jPz