Was sind einige Minuten?

Zur Kolumne #mahlzeit „Die Bahn auf dem Abstellgleis“ vom 8. Juli:

Ich kann das Kritisieren der Bahn nicht mehr hören. Haben Sie nichts Sinnvolleres zu tun als diese typische deutsche Kritisiererei an der Bahn zum x.ten mal zu wiederholen? Wir können froh sein, dass wir uns den Luxus der Bahn und des gesamten ÖPNV leisten können. Hatten Sie schon mal Kontakt zu Leuten aus den USA? Dort sind Sie ohne Auto aufgeschmissen. Es gibt vielleicht einige Verbindungen zwischen großen Städten oder Zentren, aber im Großen und Ganzen ist das öffentliche Netz nicht mehr vorhanden.

Bei der Bahn schauen solche Kritiker wie Sie auch auf Minuten. Wenn ein Zug durch ganz von Hamburg nach München fährt: Was sind dann einige Minuten, zumal Sie mit dem Auto niemals diese Strecke in dieser Zeit schaffen würden? Und die stundenlangen Verspätungen durch Staus und so weiter ertragen alle Autofahrer geduldig und sehen dies als normal an.

Missglückte Minuten bewerten

Trotz aller Kritik an Bahn und ÖPNV ist es ein Segen, dass wir uns diesen Luxus leisten und somit Millionen Menschen, die sich niemals ein Auto leisten können, mobil sind, auch wenn nicht immer alles reibungslos läuft. Wissen Sie eigentlich, dass die Bahn nach Mitarbeitern das größte Unternehmen in Deutschland ist? Das ist eine schwere Aufgabe, so ein riesiges Unternehmen zu beherrschen. Ob Sie in Ihrem Tagesablauf auch jede missglückte Minute so bewerten wie eine Zugverspätung?

