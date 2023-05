Was kann schon noch passieren?

Und da beklagen sich die Parteien über die Politikverdrossenheit der Bürger, wenn sogar der Bundeskanzler im Mittelpunkt einer so noch nie da gewesenen Finanzaffaire steht. Es steht der Verdacht im Raum, dass Herr Scholz als damaliger Finanzsenator (in anderen Bundesländern Minister), die Warburg-Bank vor einer Rückzahlung von 90 Millionen Euro Steuergeld geschützt hat, die diese durch kriminelle Cum/Ex-Geschäfte eingenommen hat, im Klartext, dem Steuerzahler gestohlen hat.

Wie trifft es sich doch so gut, dass der ehemalige Finanzsenator, spätere Finanzminister und heutige Bundeskanzler Chef einer Regierungskoalition ist, die den Aufklärungsbedarf in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss unter Berufung auf Formalitäten so klein wie möglich halten möchte. Und wenn man sich dann auch noch auf Erinnerungslücken beruft, was kann einem dann schon noch passieren?

Ach ja, was macht eigentlich die damalige Finanzbeamtin, die die 90 Millionen Euro zurückfordern wollte und daran gehindert wurde? Sitzt sie nun im fensterlosen Keller und muss Akten ablegen oder ist sie wegen Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Probleme schon frühzeitig pensioniert worden?