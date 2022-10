Was ist legitim, was nicht?

Zum Artikel „Was hinter den Protesten steckt“ vom 5. Oktober:

Schon die Überschrift des Artikels „Was hinter den Protesten steckt“ soll den Lesern suggerieren, dass es sich bei den berechtigten Protesten am ersten Oktoberwochenende um eine Verschwörung gegen unsere Demokratie handelt. Millionen Menschen in diesem Land haben mehr als ausreichend Grund, sich ernsthaft Sorgen um ihre Zukunft zu machen.

Die Politik der Regierung in den vergangenen Monaten hat Deutschland in eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise gestürzt. Viele Menschen sind mit der Politik und ihren Auswirkungen nicht (mehr) einverstanden. Es ist also gerechtfertigt, wenn sie gegen diese Politik auf die Straße gehen. Die Regierungsparteien und die Medien, die diese Politik breit unterstützen, nehmen sich das Recht heraus, zu bestimmen, welche Proteste legitim sind und welche nicht. Die Argumente sind nach wie vor immer die gleichen, nämlich dass diese Proteste von rechts initiiert und unterwandert sind und sich gegen die Demokratie wendet!

Schon vor Monaten wurden von der Politik und den Medien diese Argumentation „vorsorglich“ ins Feld geführt und scheint wohl jetzt, da die Proteste verstärkt stattfinden, die einzig zulässige Meinung bei diesem Thema zu sein. Die Absicht dieser Vorgehensweise ist klar. Es wird damit versucht, berechtigte Proteste in die rechte Ecke zu drängen, und die Bürger, die daran teilnehmen, zu diffamieren und andere davon abzuhalten, auch auf die Straße zu gehen. Diese Methode kennen wir aus der Vergangenheit zu genüge und reicht zurück bis zu den Demos um Radikalenerlass, Anti-Atom-Protesten, Anti-Kriegs-Demos, Corona-Spaziergänge und so weiter.

Demokratie muss das aushalten

Dieselben Politiker und Journalisten, die bei jeder noch so kleinen Demonstration auf dieser Welt, sich den Protestierenden anschließen und die Forderungen unterstützen, aber das nur tun, wenn die Demonstrationen in Ländern stattfinden, in denen „das Böse“ regiert, machen sich jetzt Sorgen um die Demokratie in Deutschland. Wer die „Bösen“ und die „Guten“ sind, entscheiden natürlich auch hier die Politik und die Medien!

Die Ampelregierung, aber auch die zerstrittenen Länder, geben im Augenblick nicht gerade ein Bild ab, das zur Hoffnung auf eine wesentliche Verbesserung Anlass gibt. Also müssen die Bürgerinnen und Bürger, die im Übrigen auch Wählerinnen und Wähler sind, Druck machen, dass endlich Entscheidungen getroffen oder initiiert werden, die in ihrem Interesse sind.

Eine Demokratie muss aushalten können, dass die Menschen ihre Standpunkte auch auf der Straße klar machen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3rLAnGC