War stolz auf meine Stadt

Zum Thema Verkehrsberuhigung der Innenstadt:

Die Belebung der Fußgängerzone und des Handels wird durch die autofeindliche Stadtpolitik ideologisierter Mandatsträger zu einer Verschlechterung der Verkehrssituation in Mannheim und zu einem endgültigen Aus des klassischen Einzelhandels in den Seitenstraßen der City führen. E-Roller und Fahrradparkplätze sollen das Verkehrsbild prägen, eine gruselige Vorstellung für Fußgänger, vor allem für Ältere.

Vorbei die Zeit, als man auf dem Weg zur Arbeit noch schnell etwas vom Bäcker an der Fressgasse ins Büro mitnahm oder vor der Arbeit seine Sachen in die Reinigung brachte, da diese nach Dienstschluss schon geschlossen hat. Wer schlecht zu Fuß ist und nicht schwer tragen kann, bleibt am besten nur zu Hause. Kein Besuch mehr von der Oma oder Verwandten aus dem Schwarzwald, die mit Gepäck ein paar Tage bleiben wollen.

Anwohner werden zu „Posern“

Stattdessen werden Restaurantbesitzer und Lieferservice die wenigen verbliebenen Einfahrten von morgens bis in die Nacht, wie es jetzt schon Praxis ist, zuparken. Aus- und Einfahrt zu und von der Arbeit bereits ein Horror Szenario für Kfz-Steuer zahlende Anwohner, die durch vielfaches Umkreisen des eigenen Quadrates selbst zu „Posern“ mutieren. Unzählige Außenbewirtungszonen statt Parkplätze werden in der kalten Jahreszeit zu sinnlosen, tristen Platzhaltern für wärmere Tage. Besucher werden sich mehr und mehr der City fernhalten, dafür kann man die Bewohner am Ring bedauern, die sich 24 Stunden täglich über endlose Blechschlangen vor ihren Wohnungen freuen dürfen.

Was bleibt sind Pflanzkübel, Picknicktische und Bänke, die zu längerem Verweilen einladen (Arbeitnehmer sind damit wohl nicht gemeint). Wer auf diesen Angeboten länger verweilen wird, kann man schon heute an dem einst so stolzen und gepflegten Paradeplatz erkennen. Echte Mannheimer wird man dort wohl weniger finden, die werden eher zum Wegziehen bewegt (vielleicht ist das mit der „anderen Atmosphäre“, die man schaffen will, beabsichtigt?).

Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe für diese Angebote? Ich war mal stolz auf meine Stadt, es war einmal.