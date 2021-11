Waldwirtschaft aktiv betreiben

Zum Artikel „Wie ein Speyerer Forstwirt um den sterbenden Wald kämpft“ vom 30. Oktober:

Wie so viele vermeintliche Klimaschützer kämpft der Forstwirt Ziesling um jeden Baum, auch um Totholz: Der Wald, so sein Credo, solle auch mal sich selbst überlassen werden. Das Entfernen und Ausschlachten von Totholz hält er für Frevel. Ich bin kein Waldexperte, aber dass totes Holz kein weiteres CO2 mehr aufnehmen kann, ist wohl offensichtlich. Totholz ist bestenfalls ein Speicher für bereits gebundenes CO2. Wenn es nach Zieslings Wunsch im Wald verbleibt, raubt es den Platz für frisch nachwachsendes Holz, das noch mehr CO2 speichern könnte.

Ich empfehle die ausführliche Darstellung dieser Problematik im Internet von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWL aktuell 128). Herr Ziesling hält die dort sachlich vorgetragenen Argumente offenbar für Lobbyismus, aber jeder kann sich ein eigenes Urteil bilden. Leider lässt der „Mannheimer Morgen“ den Leser mit der einseitigen Argumentation dieses selbst ernannten Robin Wood aus Speyer allein. So verschwimmen in der Kommunikation zunehmend die Grenzen zwischen Fakten und gefühlten Wahrheiten, wie die Gastautorin Preisler zu Recht in derselben Ausgabe ihrer Zeitung beklagt.

Eine aktiv unter Klimaschutzaspekten betriebene Waldwirtschaft kann meines Erachtens einen besseren Beitrag zum Klimaschutz leisten als ein sich selbst überlassener und um jeden Preis „geretteter“ Einzelbaum oder Wald. Wer gegen diese Erkenntnis ankämpft, stellt konservierenden Naturschutz über aktiven Klimaschutz. Dann sollte man sich aber nicht als Klimaschützer gerieren und keine gut bezahlte Beamtenstelle besetzen, die nicht zuletzt aus der Waldbewirtschaftung finanziert wird.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/304GyLp