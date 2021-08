Waldboden wie Schwamm

Zum Artikel „Bäume noch immer im Stress“ vom 9. August:

In dem Artikel unter der Rubrik Metropolregion wird der Revierleiter für das Forstgebiet Bergstraße-Süd, Michael Jakob, folgendermaßen zitiert. „Aktiv können wir nichts zur Gesundung der Bäume beitragen, sondern müssen uns auf Licht und Regen verlassen“. Das möchte ich so nicht stehenlassen. Denn es gibt ein menschengemachtes Problem, welches man umgehend beheben könnte: die Bodenverdichtung durch die „Holzerntemaschinen“ auch Harvester genannt.

In einer Wochenzeitschrift erschien kürzlich ein Interview mit dem bekannten Förster Peter Wohlleben. Dort machte dieser folgende Aussage: „Vor allem wirkt lockerer Waldboden wie ein Schwamm, in den das Wasser leicht eindringt und gespeichert wird. Ein intakter Waldboden kann pro Quadratmeter 200 Liter Wasser speichern. Das Problem ist, dass Harvester diesen Boden platt fahren und die Bodenökologie ersticken. Bis zu 95 Prozent der Speicherkapazität des Bodens gehen dabei verloren.“

Im Weiteren führt er noch aus, was das für Hochwasserschutz bedeutet. Also da, wo mit diesen schweren Holzerntemaschinen gearbeitet wird, könnte man durch andere Waldbewirtschaftung (zum Beispiel Rückepferde) sehr wohl etwas tun. Die Frage ist vielmehr: Will man das auch?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3CXQLb9