Wahlkampfhilfe der CDU

Zum Thema „Aserbaidschan-Connection“:

Im Juli war im SWR-Fernsehen wieder ein Bericht über die „Aserbaidschan-Connection“ der CDU im Bundestag. Der Löbel war nach diesem Bericht dick in dem ganzen Klüngel verflochten. Da nach wie vor Löbels Gesinnungsgenossen auf seiner Schleimspur in der CDU-Mannheim erstarken und große Töne spucken, wäre es an der Zeit, dass der Bezirksvorstand für die CDU-Nordbaden, in Person des Herrn Peter Hauk, sich um den Kreisvorstand in Mannheim kümmert.

Gerade wegen der anstehenden Bundestagswahl und der Glaubwürdigkeit des Kandidaten kann man als Wähler erwarten, dass da für Ordnung gesorgt wird. Der Landtagskandidat, der „Generaldirektor“, ist ja schon sang- und klanglos untergegangen. Es gab dazu von der CDU kein Statement, man war auf einmal sprachlos. Das ist nicht professionell, sondern dilettantisch.

Soll das dem Herrn Hörner auch so beschieden sein? Dann kann doch der Kreisvorstand gleich einpacken und von der Bildfläche verschwinden, denn Unfähigkeit im Amt wäre dann mit ihm gleich zu setzen.

Von Löbelianern diffamiert

Vom Fraktionsvorstand im Gemeinderat hört man zu den Unappetitlichkeiten überhaupt nichts mehr. Wie sollen die Wähler Vertrauen in diese Mannheimer CDU finden, wenn sich keiner zu den Schweinereien äußert?

Es gibt viele ehrliche und seriöse CDU-Mitglieder, die sich redlich bemühen, Ordnung zu schaffen. Diese werden aber von den Löbelianern diffamiert und gewaltig behindert, da diese immer noch die Mehrheit stellen im Kreis- und Fraktionsvorstand.

Wenn der Bezirksvorstand-Nordbaden diesem Treiben kein Ende setzt, dann ist die CDU-Mannheim in Zukunft nicht mehr wählbar.

Die Genossenschaft aus SPD, den Gewerkschaften und den Grünen, die vor lauter Kraft nicht mehr laufen können, sind doch hoch erfreut über diese Sauereien in der CDU, die verfolgen das doch auch und reiben sich erfreut die Hände über diese Wahlkampfhilfe.

