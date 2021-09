Wachsendes Entsetzen

Zum Artikel „Tod durch „Salz-Kur“ vom 31. August:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit völliger Fassungslosigkeit und wachsendem Entsetzen habe ich Ihren Bericht über die Teufelsaustreibung gelesen. Wieder ein Beweis über die Existenz von Parallelgesellschaften, in denen die abstrusesten Vorstellungen das Leben bestimmen. Man will sich gar nicht vorstellen, welchen Repressalien Frauen in diesen Kreisen ausgesetzt sind. Um es sich zu vergegenwärtigen: In diesem Fall wurde eine junge Frau eine Woche ohne jede Rücksicht auf körperliche und seelische Verletzungen misshandelt und ihr Tod in Kauf genommen: Wer keine Kinder gebärt, ist nichts wert. Und wie soll ich als Mann meine Potenz öffentlich machen, wenn nicht durch eine muntere Kinderschar?

Völlig unverständlich sind auch die milden Strafen. Religiöser Fanatismus wurde wohl als „andere Kultur“ kaschiert, für die man doch bitteschön Verständnis aufbringen muss. Diese juristische Sichtweise lag ja auch anfänglich bei den Ehrenmorden vor. Ich erlaube mir die Frage, aus welchem Grund und mit welcher Berechtigung solche Menschen in Deutschland leben. Wann erfahren wir über die erste Steinigung einer Frau in Deutschland?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BN86Cn

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2