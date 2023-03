Vorgezogener Aprilscherz

Zum Interview mit Diana Pretzell „Rückschritt beim Klimaschutz wäre sehr unglaubwürdig“ vom 13.2.:

Da kann sich unsere Umweltbürgermeisterin mit ihren Beispielen doch nur einen vorgezogenen Aprilscherz oder Faschings-Gag ausgedacht haben, ansonsten befürchte ich einen peinlichen Schildbürgermeisterin-Streich. Thema: Mannheim auf dem Weg zur Klima-Modellstadt und in diesem Zusammenhang finanzielles Engagement der EU in Sachen Mannheimer Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans.

Gut soweit! Im Zusammenhang auf dem Weg zum Local Green Deal will Frau Pretzell acht (!) Managerinnen und Manager einstellen, die – wie sie betont – den Beschäftigten vor Ort, „die in den Themen schon drin stecken“, unter die Arme greifen. Die in Lohn und Brot stehenden Fachkräfte vor Ort sind offenbar nicht in der Lage, eigenständig Vereinbarungen in Sachen Klimapolitik zu entwickeln und zu formulieren? Da ist zusätzliches Knowhow von hochbezahlten Managern vonnöten?

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Umwelt Klima-Modellstadt Mannheim erhält Fördergeld Mehr erfahren Auszeichnung Mannheim für Klimaschutz prämiert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Migration Bei Stadtrat Rihm wohnende Geflüchtete klagen gegen Stadt Mannheim Mehr erfahren

Sie bringt konkrete Beispiele, mit denen sie es allerdings für meinen Geschmack auf die Spitze der Peinlichkeiten treibt. Hat sie das allen Ernstes nötig? Der SV Waldhof wird demnach von hochrangigen Spitzenfachkräften beim Bau von Insektenhotels beraten und unterstützt, ein großer Industriebetrieb mit seinen Spitzenfachleuten ist nicht selbst in der Lage, ein umweltgerechtes Mobilitätskonzept zu entwickeln und Kantinen-Fachkräfte müssen erst von Managern auf die Idee zur Verwertung von Bio-Lebensmitteln gebracht werden.

Tut mir leid, ich kann diese Beispiele nur als nicht ernst gemeint verbuchen. Da wäre Mannheim doch glaubwürdiger mit der Einstellung von acht qualifizierten Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern, die Kinder und ihre Eltern auf dem Weg zur gemeinsamen Klima-Modellstadt Mannheim inhaltlich und aktiv unterstützen, wesentlich sinnvoller beraten.

Ich bin übrigens überzeugt davon, dass so manches Kind clever genug ist, sich im Internet oder im Fachhandel über den Bau von Insektenhotels zu informieren – und zwar ohne hochbezahlte Manager an seiner Seite.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3IJsT00