Zum Kommentar „Ewige Schuld“ vom 1. Oktober:

Wo, so frage ich mich, werden unsere demokratischen Menschenrechte nach unseren Gesetzen in Deutschland noch wahrgenommen? Zwei Menschen müssen sich noch in ihrem Greisalter vor Gericht verantworten für Taten, die sie vielleicht nicht einmal zu verantworten hatten.

Klar ist auch für mich: Mord ist und bleibt Mord und muss auch bestraft werden. Hier spielt es auch nach Jahrzehnten keine Rolle mehr, ob es „nur“ ein Toter oder gar Millionen Tote gab. Es macht keinen Unterschied, auf welcher Seite diese Toten ihr Leben lassen mussten.

Während für Massenmörder, wie z. B. einem „Bomber-Harris“ in England, für seine Taten sogar noch ein Denkmal errichtet wurde oder selbst Atombombenabwürfe nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, zieht man in unserem Lande alle Register der Gerichtsbarkeit. Auch wenn es nur gegen das eigene Volk geht. Es spielt keine Rolle, dass nicht nur während, sondern auch insbesondere noch nach dem 2. Weltkrieg viele Millionen Deutsche, egal ob ziviler Greis, Mutter oder Kind grausam ermordet wurden. Es waren wohl „nur“ Deutsche.

Dieses auch noch heutige Handeln erinnert mich an die Zeit der Hexenverfolgung. Ich meine, diese Vorgehensweise ist nicht mehr zeitgemäß. Dass es keine Weltkriege mehr geben kann, wird nur möglich sein, wenn wir allen Hass von Vergangenem begraben. Wir sollten unseren Nachbarländern auf gleicher Ebene begegnen. Denn nur die gegenseitige Achtung unserer Menschenwürde kann uns den Frieden unter allen sichern und erhalten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3vOK5cq