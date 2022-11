Vorbildlich handeln!

Zum Artikel „Herausfordernde Daueraufgabe“ vom 20. Oktober:

In der Tat herausfordernd ist es, als öffentliche Person vorbildlich zu handeln. Leider fällt in letzter Zeit auf, dass es unserer Umweltbürgermeisterin Frau Pretzell nicht immer gelingt. Zum wiederholten Male ist sie in der Zeitung mit, bzw. auf dem Fahrrad ohne Schutzhelm auf dem Kopf unterwegs. Als Person, die nicht nur privat für Kinder und Familien vorbildlich im Straßenverkehr unterwegs sein sollte, dürfte das meiner Meinung nach nicht passieren.

Leider ist sie mit diesem Negativbeispiel nicht allein. Aus eigener jüngster Erfahrung kann ich bestätigen, dass der korrekt getragene Helm im Falle eines Unfalls zumindest den Kopf schützen kann. Das ist wichtig vorzuleben und zu erklären, um Kinder und Enkelkinder vor der immer größer werdenden Herausforderung im Straßenverkehr bestmöglich vorzubereiten. Vielleicht ein bisschen bös und sarkastisch – aber wie sagte mal einer unserer Söhne anlässlich dieses Themas zu mir? „Wer nichts zu schützen hat, muss auch keinen Helm aufsetzen“. Das möchten wir doch wohl niemandem unterstellen…

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3TAzwof