Von schwerer Last befreit

Zum Artikel „Schillertage beginnen mit Online-Premiere von ,Die Jungfrau von Orleans’“ vom 17. Juni:

AdUnit urban-intext1

„…somit kann ich mit seinem Text machen, was immer ich will.“ Ich glaube nicht, dass sie diese unglaublich arrogante Aussage getätigt hätte, würde Schiller noch leben. Seine Werke haben Jahrhunderte überlebt. Ob sich jemand in hundert Jahren an diese Person noch erinnert, wage ich zu bezweifeln.

„Wie wird mir, leichte Wolken heben mich, der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. Hinauf – hinauf – Die Erde flieht zurück – Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude.“

Von der Last einer sehr schweren Verantwortung befreit zu werden und loslassen zu können, ist Erlösung.

AdUnit urban-intext2

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3wQTiR3