Von Müdigkeit kann keine Rede sein

Zum Artikel „Bürgerverein sagt ab“ vom 10. Januar:

Über die Vogelstang konnte man jetzt lesen, dass der traditionelle Neujahrsempfang in diesem Jahr erneut abgesagt werden musste, da sich auch nach der Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben im Stadtteil noch nicht genügend erholt habe. Auch das Stadtteilfest im Sommer könne wohl nicht stattfinden, weil sich auf der Vogelstang inzwischen schon zu viele aus dem ehrenamtlichen Engagement zurückgezogen hätten. Aber ist das wirklich so?

Der vor Weihnachten vom Trägerverein des Bürgersaals Vogelstang organisierte „Tag der offenen Tür“ hat eigentlich eher das Gegenteil bewiesen. Über 17 Vereine und Einrichtungen der Vogelstang haben sich dort präsentiert und deutlich gemacht, dass sie im Stadtteil aktiv sein wollen und sich dem gesellschaftlichen Leben auf der Vogelstang verbunden fühlen.

Und dass es dafür auf der Vogelstang eine Menge Potenziale gibt, wenn diese nur entsprechend aktiviert und motiviert werden, das hat der Gemeinnützige Bürgerverein schon in der Pionierzeit des jungen Stadtteils eindrucksvoll bewiesen, wie auch die Kulturschaffenden in 25 Jahren Kulturtage Vogelstang oder etwa die von der Aktion Sorgentopf initiierte beliebte Glühweinwanderung um den Vogelstangsee. Aktuell hat unlängst der Bürgerchor der Vogelstang ein gut besuchtes Konzert veranstaltet, im Jugendhaus Vogelstang versuchen engagierte Jugendliche neue Programme auf die Beine zu stellen, die vom SSV und vom Handballclub der Vogelstang organisierten Weihnachtsveranstaltungen fanden großen Zuspruch, die unermüdliche Vogelstängler Kulturaktivistin Marianne Merz betreibt schon seit einiger Zeit einen Kunstkubus im Vogelstang-Center und die Kinder- und Jugendkantorei Vogelstang wird sich demnächst als kultureller Botschafter des Stadtteils am Kulturprogramm der Bundesgartenschau beteiligen.

Schon allein diese Beispiele aus dem kulturellen Bereich zeigen, dass da von einer Ehrenamtsmüdigkeit wohl eher keine Rede sein kann. Anstatt das bürgerschaftliche Engagement der Menschen auf der Vogelstang schlecht zu reden, sollten gerade jetzt nach Corona alle Aktivitäten, Initiativen und Projekte im Stadtteil vielmehr Ermunterung, Unterstützung und Förderung erfahren, so wie der Trägerverein des Bürgersaals mit seinem Tag der offenen Tür dazu schon mal einen Anfang gemacht hat.