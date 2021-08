Von Dachbegrünung nichts zu sehen

Zum Artikel „Neska nimmt Betrieb in neuem Logistikzentrum in Ladenburg auf“ vom 1. August:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Übergabe des neuen Logistikzentrums in Ladenburg an Neska wird auch eine Aussage von Stadtrat und Stellvertreter des Bürgermeisters, Herr Bläß, zitiert: „Ladenburg gewinnt ein Unternehmen, das einen hohen Anspruch an sich, an seine Mitarbeiter, an die Sicherheit und den Klimaschutz hat“. Worin dieser Anspruch an den Klimaschutz bestehen soll, das bleibt für den Leser/die Leserin ein Geheimnis.

Auf dem Foto sieht man eine große versiegelte Fläche mit kahlen Dächern. Von Dachbegrünung oder Photovoltaik ist dagegen weit und breit nichts zu sehen. Erwähnt wird in dem Artikel dagegen neben der Flächenversiegelung das erhöhte Verkehrsaufkommen. Was also ist bitte der hohe (!) Anspruch an den Klimaschutz?

Ich habe generell den Eindruck, dass das Problem der Flächenversiegelung bei den meisten politisch Verantwortlichen noch (?) nicht wirklich angekommen ist. Dafür spricht auch die neue Regionalplanung in der Metropolregion, wo noch keine Tendenz zu erkennen ist, den Flächenfraß zu stoppen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3CwtiO6