Voller Vorfreude auf Spargel

Zur Kochkolumne von Tristan Brandt „Kulinarische Vorsätze fürs neue Jahr“ vom 31. Dezember:

Sehr geehrter Herr Brandt, was habe ich mich gefreut, dass Sie Ihre Fangemeinde zum Nachdenken auffordern! Erdbeeren im Winter (egal woher) gibt es auch in meiner Küche genauso wenig wie Spargel aus dem EU-Ausland, Dann folgt Ihr Rezept: Cocktailtomaten, Frühlingszwiebeln, Paprika, Zuckerschoten – da zeigt sich sofort, wie schnell auch ein Profikoch in die Falle der Gemüseverfügbarkeiten verfällt. Zuckerschoten aus Kenia, der Rest von den Umwelt- und Wasserverschwendern Spanien – nanana!

Warum schwitzen Sie denn nicht hauchfeine Scheiben von heimischen roten Zwiebeln in Butterschmalz an, geben fein geschnittene Streifen von einem Weißkohl aus Baden-Württemberg dazu. Lassen alles wenige Minuten schmurgeln, salzen und pfeffern das Ganze und ziehen dann die Pfanne vom Herd. Jetzt eine vollreife Orange von Solawi, den Orangenrettern filetieren, den Saft auffangen und bereitstellen.

Resteverwertung inklusive

Mehlige Kartoffeln kochen und Kartoffelstampf mit Nussbutter, Milch, Salz herstellen – den Fisch kross anbraten und die Orangenfilets unter das Weißkraut heben. Kartoffelstampf mittig auf den Teller setzen – gerne auch im Dessertring, Weißkraut drum rum, Ring abziehen Fisch auf dem Kartoffelstampf – et voilà. Klar vorher alles abschmecken.

Meine Oma, Jahrgang 1907, hat immer saisonal und regional gekocht – das habe ich beibehalten und gebe das inklusive der Resteverwertung weiter. Voller Vorfreude auf die heimische Spargel-, Erdbeer- und Rhabarberzeit wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit, Erfolg & Glück.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3GfH3Cj