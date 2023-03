Zum Artikel „Aufforsten im Schilderwald: Zu viele Verkehrszeichen?“ vom 13. März:

In Hirschberg-Leutershausen sollte ab 13. Februar auf der B3 zum Lärmschutz Tempo 30 gelten. Die dazu aufgestellte Beschilderung ist dabei besonders intelligent ausgeführt. So gelten folgende Regelungen auf der B3 vom Süden nach Norden: Ab Heidelberger Straße bis Goethestraße Tempo 30. Ab Goethestraße bis Bahnhofstraße auf der rechten Fahrbahn Tempo 50, auf der linken Fahrbahn Tempo 30. Ab Bahnhofstraße bis Lindenstraße auf der rechten Fahrbahn Tempo 30, auf der linken Fahrbahn Tempo 50. Ab Lindenstraße bis Ortsausgang auf der rechten Fahrbahn Tempo 50 auf der linken Fahrbahn Tempo 30. Wechselseitig Tempo 30/50 dient also dem Lärmschutz. Vom Polizeiposten Schriesheim bekam ich zur Antwort, dass diese unsinnige Beschilderung „zeitnah“ geändert werden würde. Inzwischen sind vier Wochen ohne Änderung/Nachbesserung vergangen.

Ein weiterer Mangel ist der Gehweg entlang der B3 zwischen Hirschberg-Leutershausen und Schriesheim: Weder in Hirschberg-Leutershausen noch in Schriesheim ist er als Geh- und Radweg mit dem Schild 240 gekennzeichnet, wird aber als solcher benutzt. An der Einmündung zum Obsthof Volk steht dieses Schild in beide Richtungen. Damit dürfte dieser Weg ab hier nur in Richtung Schriesheim und in Richtung Hirschberg Leuteshausen von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden, aber nicht von Schriesheim bis hierher und auch nicht von Hirschberg-Leutershausen bis hierher. Logisch?

