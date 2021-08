Vielfältige Vogelwelt

Zum Leserbrief „Abriss wäre Schande“ vom 9. August:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meine Familie und ich leben in unmittelbarer Nähe zum Parkhaus in N 2. Das Parkhaus ist ein wunderbares Innenstadtbiotop mit einer vielfältigen Vogelwelt. Ich möchte daher den Leserbrief von Julia Gruber ausdrücklich unterstützen. Das Parkhaus muss bleiben, die Stadtbibliothek kann man auch an anderer Stelle bauen, zum Beispiel in N 7. Außerdem gehört das Parkhaus, im Gegensatz zu N 1, unter Denkmalschutz gestellt. Der Bau von Emil Serini ist ein wunderbares Beispiel für das Bauen Anfang der 60er Jahre.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3AIrUXf