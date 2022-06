Vieles wird lauter

Nicht nur die Motorräder werden immer lauter, auch gewisse Pkw tragen dazu bei. Ebenso diverse Veranstaltungen, zum Beispiel das Stadtfest. Warum muss die Musik auf den Bühnen derart laut sein, dass alles dröhnt und vibriert? Und warum setzen sich so viele Menschen diesem Lärm freiwillig aus? Ebenso wenig kann ich nachvollziehen, dass direkt an Fressgasse und Kunststraße die Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken so gut besucht sind. Ich hoffe, dass sich diese Leute nicht über anderweitigen Lärm beschweren.