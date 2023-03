Verwüstung sparen

Zum Artikel „Eklat vor U-Boot-Ankunft“ vom 10. März:

Es ist zum Würgen. Da lassen sich Kommunen mit Klimapakt-Auszeichnungen schmücken und posaunen lauthals, wie vorausschauend und verantwortungsvoll sie mit unseren Ressourcen umzugehen gedenken. Gleichzeitig treten sie ihre eigenen Vorgaben und Beschlüsse mit Füßen. Da nehmen sich Speyer und Mannheim nichts. Hier wie dort wird Natur für aus meiner Sicht unnötigen „Luxus“ verwüstet. Hier die Feudenheimer Au für die Installation einer tonnenschweren Aussichtsplattform, dort die Altrheinaue für den Transport eines furchterregenden Kriegsschaustücks.

Fadenscheinige Begründung

Ganz widerlich wird es, wenn solche fadenscheinigen Begründungen und Rechtfertigungen wie: „ohnehin geplante Auflichtungen und Wiederaufforstung“ angeführt werden. Jedem Kleinkind wird erklärt, welche Folgen es für die Natur hat, wenn unüberlegt und unnötig Pflanzen ausgerupft werden. Aus Sicht der Verwaltungen und ihrer „Fachleute“ ist es aber kein Problem, mit schwerem Gerät zu wüten. Wie zynisch, wenn dies auch noch damit begründet wird, dass der dortige junge Wald ja schließlich schon mal platt gewalzt wurde. Da macht‘s ja nichts, wenn dies wiederholt wird? Ex und hopp? Nach mir die Sintflut?

Ich frage mich, warum das U-Boot-Monstrum überhaupt an Land befördert werden soll. Es ist ein Kriegsobjekt zu Wasser. Wie wär’s also mit dem Außenstelle-Ausstellungs-Standort Hafen Speyer? Der ist doch gleich nebenan in der Nähe des Museums und für Kriegsromantiker erreichbar. Man könnte sich die Naturverwüstung und den kilometerlangen Transport durch die Landschaft sparen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Lsd3sj