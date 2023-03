Verwirrung um Bambi

Zum Artikel „,Bambi‘ – einfach nur süß oder eine Bedrohung für den Wald?“ vom 27. Februar:

Ja, der Film „Bambi“ war sehr prägend, wie es Maya Götz treffend formuliert. Aber vor allem in eine ganz anderen Richtung, wie sich aus dem Bericht sehr gut herauslesen lässt. Bambi ist ursprünglich tatsächlich ein Reh im Buch von Felix Salten. Bambi im Film ist aber gar kein Reh. Bambi hat im Film einen Hirsch als Vater. Rehe (Capreolus capreolus) und Rothirsche (Cervus elaphus) sind zwei völlig verschiedene Tiere. Rehbock, Ricke und Kitz und Hirsch, Hirschkuh und Kalb sind die Geschlechter. Walt Disney übertrug diese Geschichte dann in die USA, wo es überhaupt keine Rehe gibt. Deshalb wurden als einheimische Paarhufer Weißwedelhirsche verwendet. Das Bambi aus dem Film ist also tatsächlich ein Weißwedelhirschkalb. Und aus ihm wird am Ende ein Weißwedelhirsch. Deshalb gibt es diese Verwirrung und der Irrglaube, dass der Hirsch der Mann vom Reh ist.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ERHtQN