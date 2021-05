Vertrauen bei Wählern verbrannt

Zum Thema CDU Mannheim:

AdUnit urban-intext1

Der aktuelle Zustand in dem Kreisvorstand und dem Fraktionsvorstand der CDU Mannheim ist unerträglich. Die Einen zeigen sich völlig überfordert mit der Aufarbeitung des Löbel-Nachlasses und der Andere hüllt sich in Schweigen. Da liegt die Frage nahe, warum ist das so?

Sind die alle noch in der Verpflichtung gegenüber dem Herrn Löbel, oder haben sie alle selbst noch zu viele Leichen im Keller, die man versucht, mit allen Mitteln unter der Decke zu halten? Wenn jetzt dem Herrn Jüttner ein Lapsus unterlaufen ist, dann befindet er sich damit in bester Gesellschaft mit dem Kreisvorstand. Wenn die sich jetzt so aufregen, dann zeigt das doch, dass die nur auf so etwas gewartet haben, um sich zu rächen. Nur, wenn man selbst im Glashaus sitzt, sollte man mit solchen Aktivitäten vorsichtig sein.

Unappetitliche Machenschaften

Es zeichnet sich doch inzwischen in der Bevölkerung eine Abneigung gegenüber der CDU Mannheim recht deutlich ab. Die noch amtierenden Würdenträger sind in ihrer Not so blind geworden, dass sie das nicht mehr wahrnehmen. Das Trauerspiel bei der Landtagswahl hat doch gezeigt, wie unfähig der amtierende Kreisvorstand ist. Das war doch ein Totalausfall, zumal die Kandidaten, die zur Wahl standen, eine völlige Fehlbesetzung waren. Jetzt will man offenbar für die Bundestagswahl einen noch größeren Fehler machen. Der vorgesehene Kandidat, der erst wenige Tage in der CDU Mitglied ist, wird bei der Wahl genauso schlecht abschneiden wie seine Kollegen bei der Landtagswahl.

AdUnit urban-intext2

Er ist doch auf das Wohlwollen und die Unterstützung der jetzigen Würdenträger beim Wahlkampf angewiesen. Und die werden kein Vertrauen bei den Wählern aufbauen können, denn sie sind restlos verbrannt. Namhafte seriöse CDU-Mitglieder werden sich, mit so einer Mannschaft, sicher nicht im Wahlkampf engagieren. Unter diesen Umständen scheint mir der Wahlkampf jetzt schon verloren, bevor es losgeht. Wo bleiben da die übergeordneten Gremien im CDU-Vorstand in Baden-Württemberg? Die müssen doch auch gemerkt haben, was in Mannheim los ist.

Herrn Jüttner aus der Mannheimer CDU ausschließen zu wollen, macht die CDU auf lange Sicht nicht mehr wählbar. Die Konkurrenz-Parteien reiben sich doch jetzt schon die Hände über diese unappetitlichen Machenschaften.

AdUnit urban-intext3