Zum Artikel „Stadt kauft Grundstück“ vom 18. Februar:

Eins vorweg: Bezahlbarer Wohnraum ist gerade in einer Großstadt wie Mannheim von großer Bedeutung. Darüber herrscht große Einigkeit. Das, was gerade auf dem unbebauten Grundstück in Neuhermsheim abläuft, verschlägt mir als Steuerzahler allerdings die Sprache.

Der Stadtrat hatte 2018 die Einführung einer Sozialquote beschlossen. Diese sollte dann gelten, wenn die Stadt das Grundstück veräußert und zudem ein Bebauungsplan neu erstellt werden muss. Für besagtes Grundstück liegt dieser allerdings vor und die Stadt würde nur durch ein – meiner Ansicht nach in dieser Situation nicht gerechtfertigtes – Vorkaufsrecht zum anschließenden Veräußerer.

Ideologisches Säbelrasseln

Dass sich die Mehrheitsfraktionen im Stadtrat nicht an die selbst auferlegten Spielregeln halten, kann nur als ideologisches Säbelrasseln im Wahlkampf bezeichnet werden. Da könnte man im Superwahljahr drüber hinwegsehen, wenn wir Mannheimer durch eine etwaige Weiterveräußerung nicht mit Ausfällen von 250 000 Euro rechnen müssten. Dieses Geld wäre anderweitig sinnvoller einsetzbar, vorneweg an den teils maroden Schulen im Stadtgebiet.

Schön, dass sich die Stadträte der Mannheimer Liste gegen diese Verschwendung von Steuergeldern nachdrücklich einsetzen. So wünscht man sich insgesamt weniger Ideologie und mehr Pragmatismus in der Kommunalpolitik. Was dem Ganzen die Krone aufsetzt: Der Vorgang fällt ausgerechnet in das Ressort von Baubürgermeister Ralf Eisenhauer, der Ende letzten Jahres die Dreistigkeit besaß, zu behaupten, dass es keine Vorteilsnahme sei, wenn er vor einigen Jahren der einzige Mietinteressent eines Hauses der GBG war, das bis dato nur zum Verkauf anstand.

Exklusive Informationen

Woher hätten andere Mietinteressenten denn davon wissen sollen, dass die GBG es auch vermieten würde? Wenn man im gleichen Laden arbeitet, ist diese Information natürlich schneller oder auch exklusiv verfügbar.

