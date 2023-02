Vernünftigen Parkplatz installieren

Zum Artikel „Stadt blockiert Behindertenparkplätze“ vom 27. Januar:

Ein Behindertenparkplatz wird deshalb so bezeichnet, damit Menschen mit Handicap gut und sicher parken können. So richtig viele davon gibt es in Mannheim auch nicht.

Es ist schon ein wenig dreist, ausgerechnet dort einen solchen Parkplatz auszuweisen, wo Stadtraumservicemäßig ein Hydrant steht, der immer wieder genutzt werden muss. Daher sollte man überlegen, direkt in der Nähe einen vernünftigen Behindertenparkplatz zu installieren. Das Verhalten der Stadt bis jetzt ist einfach nur Kappes, um die Fastnachtssprache mal zu bemühen.

Mehr zum Thema Gesellschaft Wohnen: Post-Covid-Ära könnte Manhattan verändern Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3RClkev