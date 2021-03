Zum Thema Ski-WM:

Was ich vermisse! Die Ski-WM in Cortina findet bei euch nicht statt. Ab und an eine kleine Notiz in den Randspalten. Dass aber die deutschen Athleten schon einige Erfolge erzielten, (im Verhältnis zu früheren Wettbewerben) wird nicht erwähnt. Aber beim König Fußball, jeder kleine Furz wird ausgebreitet und mit Pro und Kontra nochmals durchgenudelt.

Walter Rauscher, Mannheim