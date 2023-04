Verkehrskonzept passt nicht immer

Zum Artikel „Das wird richtig eskalieren“ vom 11. März:

Die Bewohner des Stadtteils Franklin als unberechtigte Nörgler hinzustellen, verdreht schlichtweg die Tatsachen. Es ist keineswegs so, dass die Neubewohner wussten, was auf sie zukommt, wenn sie nach Franklin ziehen.

Die MWSP hat erst in 2022 ein Konzept für die Parkraumbewirtschaftung erstellen lassen. In einem Schreiben vom März 2023 werden die Bewohner darüber informiert, dass ab 2024 im öffentlichen Raum keine dauerhaft nutzbaren kostenfreien Stellplätze mehr zur Verfügung stehen. Das bedeutet de facto ein Zweitwagenverbot. Das innovative Verkehrskonzept mit ÖPNV, Carsharing und so weiter ist sicher sehr gut und wird gerne in Ergänzung genutzt, wenn es passt. Es passt aber nicht immer und ist nicht für alle eine Option zum Zweitwagen.

Die Wohnungen waren bereits seit 2017 in der Vermarktung. Von 2017 bis 2023 war das Parkraumkonzept nicht konkret erarbeitet und kommuniziert. Durch die immensen Bautätigkeiten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen war die Parkraumsituation in den letzten Jahren sehr angespannt bis unerträglich. Jetzt erfahren die Bewohner, dass auch für die Endausbauphase keine praxistaugliche Lösung geplant ist. Dabei würden nur wenige Anpassungen genügen, um das Parkraumkonzept so zu modifizieren, dass es den Anforderungen der Bewohner weitestgehend entspricht.

Für Familien ist das Wohnen auf Franklin heute schon teuer. Wer seine Arbeitsplätze nicht mit dem ÖPNV erreicht, wird ab 2024 genötigt sein, umzuziehen. Es ist schwierig für Familien, neuen Wohnraum zu finden. Dies wird viele Familien in finanzielle Nöte und Existenzsorgen stürzen. Ob der schon fanatische Züge annehmende Kampf gegen das Auto dies wert ist, mag jeder der Verantwortlichen mit seinem Gewissen ausmachen.

Man fragt sich, ist das tatsächlich die Wohnungspolitik der Stadt Mannheim? Es bleibt die Hoffnung, dass es noch einige vernunftorientierte Entscheidungsträger gibt, die diesen Irrsinn noch beenden. Ansonsten wird Franklin nicht der gewünschte Vorzeigestadtteil werden.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3TiVsF6