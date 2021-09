Verkehrsberuhigung in den Mannheimer Quadraten: Antworten auf einen Leserbrief

Nichts gegen Bänke und Sitzgelegenheiten in einer verkehrsberuhigten Zone. Nach dem geplanten Wegfall der Parkplätze in Fressgasse und Kunststraße und der Metamorphose in ein fußgänger- und bikefreundliches Terrain steht doch zu befürchten, dass in kurzer Zeit orientbasarähnliche Strukturen wie in der Breiten Straße in Teilen entstehen werden. Trotz aller „Buntheit und Vielfalt“ gilt es, solcherart triviale Handelsflächen zu verhindern. Die Slalomläufe zwischen Marktplatz und Kurpfalzkreisel um die vor dortigen Läden drapierten Auslagen sind hier mahnendes Beispiel.

In die Zeit vor der Dampfmaschine

Aus medizinisch gesundheitlicher Sicht ist der Fahrradboom durchaus zu begrüßen. Da nun auch Lastenräder trendmäßig zulegen, liegt sicherlich der Schritt zu fernöstlichen, von Menschenkraft betriebenen Rikschas nicht mehr weit. So kommen rudimentäre Elemente in unsere Zivilisation zurück, die in einem modernen Industrieland nichts verloren haben. Man glaubt, mit dem Ausstieg aus Kohle und leider auch dem Atom und der Verspargelung schönster Naturlandschaften durch Windräder unmittelbar und übergangslos an die Zeit vor Erfindung der Dampfmaschine andocken zu können. Die „Besserwisser-Generation“ der Grünschnäbel*innen von Fridays for Future wird ihr Energie minimiert (dunkel)-grünes Wunder noch erleben.