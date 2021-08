Vergleich reichlich verfehlt

Zum Artikel „Wasserretter schlagen Alarm“ vom 2. August:

Das Verhältnis der Mannheimer Lebensretter zum Baden im Rhein kann man nur als gestört bezeichnen. Der Vergleich mit dem Spielen auf der Autobahn ist reichlich verfehlt.

In Deutschland wird am ganzen Rhein gebadet, was das geltende Wasserrecht ausdrücklich erlaubt. Ausgenommen sind nur wenige besonders gefährliche Strecken. Das Mannheimer Strandbad, in einer Flachwasserzone gelegen, weit ab von der Fahrrinne, gehört nicht dazu.

Erstaunlich ist auch, dass in den 50 Jahren des Badebetriebs Millionen Badegäste nicht zu Schaden gekommen sind und in dieser Zeit auch die DLRG nichts gegen das angeblich so gefährliche Baden unternommen hat. Denn die Schifffahrt war damals wegen der langen Schleppzüge mit Raddampfern sehr viel gefährlicher und die Strömung war wie heute.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ATGwmr