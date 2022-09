Verfehlte Schlagzeile

Zum Artikel „Entsetzen nach Anschlag von Moskau“ vom 22. August:

Ich war entsetzt nicht über den Anschlag, sondern über den „MM“ mit seiner völlig verfehlten Schlagzeile auf der ersten Seite Ihrer Zeitung! Ich stimme da Ihrem Leser Stephan Ruhm völlig zu. Um mich nicht falsch zu verstehen: Ich verurteile jeden Anschlag auf einen Menschen egal welcher Gesinnung. Solch eine Schlagzeile hätte ich mir gern öfters von Ihrer Zeitung gewünscht bei Bombardements der Russen auf Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren, Bahnhöfe und so weiter in der Ukraine und auch in Syrien!

Sie sind bestimmt kein Putinversteher, aber bitte dann zukünftig keine solche redaktionelle Fehlleistung mehr!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Agy3v1