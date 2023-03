Verbundenheit mit Ureinwohnern

Zum Artikel „Winnetou und seine Erben“ vom 17. Februar:

Manchmal kann ich nur den Kopf schütteln über die Auswüchse in unserer heutigen Gesellschaft. So zum Beispiel über den Begriff kulturelle Aneignung und die Frage, ob Indianerkostüme an Karneval noch getragen werden dürfen. Was ist denn da so schlimm, wenn das jemand macht? Was wird denn da schon wieder alles hineininterpretiert und versucht, Leute als etwas hinzustellen, was sie nicht sind?

Ich war schon in Amerika und auch in Kanada und habe dort Menschen getroffen, die sich „Indians“ genannt haben. Eventuell wurde auch noch die Stammeszugehörigkeit genannt. Diese Begegnungen fand ich immer sehr interessant. Ja, auch ich habe mich früher als Indianer verkleidet. Und zwar viel lieber als Cowboy. Warum war das so? Vielleicht geprägt durch Filme wie Lederstrumpf und Winnetou hatten wir das Gefühl, dass Indianer edel, tapfer und frei waren. Die Freundschaften zwischen Old Shatterhand und Winnetou oder zwischen Lederstrumpf und Chingachgook waren für uns etwas Tolles und Erstrebenswertes. Es zeigte uns, dass Freundschaften zwischen unterschiedlichen Kulturen möglich sind.

Das Tragen des Indianerkostüms war auch eher eine Verbundenheit mit den „Ureinwohnern von Amerika“ und keine kolonial begründete Herabwürdigung dieser Menschen. Die Werte, die mir damals dadurch vermittelt wurden, halte ich heute noch für wichtig. Ich frage mich, ob das Tragen bayerischer Trachten (Lederhosen, Dirndl) an Karneval dann nicht auch eine kulturelle Aneignung darstellt. Immerhin werden auch hier „die übernommenen Bestandteile kultureller Identität zur Ware gemacht und damit trivialisiert. Zudem würden die angeeigneten Kulturelemente oftmals falsch oder verzerrt reproduziert, was zur Förderung von Stereotypen führen könne“ (siehe Wikipedia Definition kulturelle Aneignung).

Wir sollten die Kirche im Dorf lassen und nicht in allem etwas Schlechtes suchen. Es gibt genügend anderer Probleme in dieser Welt.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3ZeT2cG