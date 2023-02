Zum Leserbrief „Zum Messermord im Zug“ vom 6. Februar:

Selten habe ich einen Leserbrief gelesen, der einerseits einen Kommentar des „MM“-Journalisten Iken heftig kritisiert, aber es anderseits fertig bringt, mit wenigen Sätzen im eigenen Leserbrief genau diese Kritik in dem Kommentar eindrucksvoll zu bestätigen.

Da wird – ohne jeglichen Nachweis oder einer Quellenangabe – einfach behauptet und in den Raum gestellt, dass die allermeisten Morde an Ausländern aus rechtsradikalen oder rassistischen Motiven begangen werden und gleichzeitig der Täter von Brokstedt eben von ihm „als nicht ganz normal“ bezeichnet und dazu noch auf die „menschliche Sackgasse“ wohl dieses Täters hingewiesen. Für die Opfer: kein Wort des Bedauerns, Hauptsache man hat den Täter entschuldigt.

Woher Herr Bergmann nun die Kenntnis haben will, dass die allermeisten Morde an Ausländern in Deutschland und wohl auch in Mannheim dann von Rassisten und Rechtsradikalen begangen werden, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben. Selbst in einer Großstadt wie Mannheim sind mir in den vergangenen Jahrzehnten keine rassistischen Morde an Ausländern bekannt und da gab es nicht wenige vorsätzliche Tötungsdelikte. Die litauische Studentin Gabriele Z. im Oktober 2013, der 27-jährige Tunesier auf offener Straße im Juni 2020 in der Neckarstadt, die rumänische 41-jährige Mutter in der Schwetzingerstadt im Oktober 2021, der obdachlose Slowake Marian im Dezember 2022, tödliche Messerstechereien in der Nähe der H 4-Wache mit einem erstochenen Kurden – waren dann nach Auffassung des Leserbriefschreibers wohl alles Taten aus rechtsradikalen oder rassistischen Motiven? Und diese Fallaufzählung ließe sich bundesweit beliebig fortsetzen zum Beispiel mit den zahlreichen Femiziden gerade gegenüber Migrantinnen.

Was hier von Herrn Bergmann betrieben wird – ist schlichtweg populistisches Verbreiten von Fake News, um das eigene Weltbild nicht zu hinterfragen. Und ist es nicht auch Rassismus, wenn sich Täter wie in Brokstedt gerade zwei deutsche Jugendliche als Opfer aussuchen?