Verbindung mit Positivem

Zum Artikel „Schärfe aus Debatte nehmen“ vom 16. Dezember:

Ernst Neger, Mainzer Karnevalist, würde sich mit einem Humba Tätärä im Grab umdrehen ob dieser ewigen Rassismus-Debatten. Eine Namensänderung hätte er bestimmt nicht beantragt. Vom Mohrenkopf, dem Sarotti-Mohr über das Zigeunerschnitzel oder den Negerkuss: Alles verbindet man doch mit etwas Positivem und Leckerem. Etwas worüber sich jeder freut. Vielen Dank singt man im Chor, vielen Dank Sarotti-Mohr. Wieso sollen diese Namen Menschen herabwürdigen, kränken oder verletzen?

Was ist rassistisch, wenn ich mich mit einem Menschen mit einer anderen Hautfarbe als meiner unterhalte und frage, woher er stammt? Zweifelsfrei gibt es Rassismus in der ganzen Welt, ob wegen der Hautfarbe oder der Religion. Eine Änderung von Namen oder Entfernung von Schildern ist lächerlich und trägt null dazu bei, die echten Rassisten zu belehren. Halten wir es doch mit unserem roten Bruder Winnetou, der mit dem Bleichgesicht Old Shatterhand Blutsbrüderschaft geschlossen hat. (Oh, da war doch auch was)?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Gmzdt1